El presidente Mauricio Macri se reunió con la científica del CONICET que fue al programa de Santiago del Moro en Telefe para ganar dinero y poder financiar una investigación contra el cáncer, en medio del recorte de recursos del Estado.

Se trata de Marina Simian, quien ganó 500 mil pesos en el programa "Quién quiere ser millonario" (Telefe) de Santiago Del Moro para tratamientos para la lucha contra el cáncer.

Embed Marina es investigadora del CONICET en la Universidad de San Martín y tiene un objetivo increíble No viene a buscar dinero para sí misma, sino para contribuir a su grupo de trabajo en la búsqueda de una cura contra el cáncer #MillonarioTelefe pic.twitter.com/whVS98kNSb — Telefe (@telefe) 8 de mayo de 2019

El mandatario la recibió hoy por la mañana en la Residencia de Olivos y se encargó de comunicarlo oficialmente.

Simian es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Nanosistemas y en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Además es Doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de California en Berkeley, Simian es especialista en el desarrollo de nuevos tratamientos para el cáncer de mama mediante el uso combinado de drogas tradicionales y nanotecnología.

Embed Marina es investigadora del CONICET en la Universidad de San Martín y tiene un objetivo increíble No viene a buscar dinero para sí misma, sino para contribuir a su grupo de trabajo en la búsqueda de una cura contra el cáncer #MillonarioTelefe pic.twitter.com/whVS98kNSb — Telefe (@telefe) 8 de mayo de 2019

"No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos", afirmó Simian en el programa de Telefe.

Los resultados de la convocatoria 2018 de ingreso Conicet reveló los estragos que provocaron las políticas de ajuste de Cambiemos en el área de Ciencia y Tecnología: de 2.500 candidatos, sólo ingresaron 450.

Producto del ajuste y los recortes al sector, cerca de 2.050 doctores (grado y posgrado, formados en universidades nacionales por más de 12 años) quedaron excluidos.