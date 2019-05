La oposición pedirá en el Congreso el juicio político al ministro Germán Garavano por los audios del apriete para que renuncie un juez.

"Diputados/as del FPV-PJ pedirán el juicio político para el Ministro de Justicia y DDHH, Germán Garavano, luego de que se diera a conocer el audio que revela una maniobra extorsiva al ex juez Carlos Rozanski" afirma el comunicado del Frente para la Victoria.

Ayer El Destapedio a conocer un audio oculto donde se lo escucha al titular de la cartera de Justicia pedirle la renuncia al ex magistrado, clave en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad contra los represores de la dictadura.

"Esto se suma al ataque a jueces independientes como Ramos Padilla y al conocido "coucheo" armado a Leonardo Fariña para perjudicar a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, maniobras en las que presuntamente participó Garavano", agrega el comunicado.

Sobre el tema se refirió el diputado Agustín Rossi, quien afirmó: “El accionar de Garavano amerita claramente el pedido de juicio político y en los próximos días lo vamos a estar presentando. Es una vergüenza cómo viene actuando el ministro y cada día se nota más su interferencia en un poder que se supone independiente”.

Comunicado de prensa | BLOQUE FPV-PJ PEDIRÁ JUICIO POLÍTICO A GARAVANO



EL AUDIO

El ex juez Carlos Rozanski denunció hace unos días al ministro de Justicia Germán Garavano y al juez y ex presidente del Consejo de la Magistratura Luis María Cabral de haberlo extorsionado para que renuncie durante una reunión en el ministerio de Justicia. Lo hizo ante el juez Alejo Ramos Padilla, ya que quedó involucrado en la causa radicada en Dolores por el testimonio de Giselle Robles, la ex abogada de Leonardo Fariña, como uno de los jueces que el ministro Garavano garantizaba su desplazamiento. El ministro Garavano eligió el silencio como toda respuesta pública a esta denuncia. Ahora, El Destape accedió a un audio donde quedó registrada esa reunión y queda al descubierto la maniobra extorsiva.

Esa reunión ocurrió el 19 de octubre de 2016, pero no figura en el registro de audiencias público. Al día siguiente, Rozanski presentó su renuncia.

El ministro Garavano planteó: “No, a ver, yo lo que te puedo en eso garantizar es, por un lado es, obviamente el tramite rápido de aceptación de renuncia, sin ningún tipo de hostigamiento de nada, y un mensaje también del gobierno y mio de normalidad”. Luego, agregó: “Vamos a hacer esto con normalidad, con velocidad y con un mensaje, digamos, técnico y serio de no darle ninguna connotación o ningún valor, yo a eso me puedo comprometer”.