In fraganti: lo pescaron a Monzó en una incómoda situación que involucra a Agustín Rossi

Al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, las cámaras lo agarraron in fraganti mientras le espiaba el celular al diputado Agustín Rossi.

LA FOTO

monzo rossi.jpeg

Fue mientras se presentó la campaña Comer Bien, que propone abordar la problemática del hambre como política de Estado, con la presencia de todo el arco político y la exposición de especialistas. Con hambre no hay futuro, una iniciativa del presidente del bloque Movimiento Evita, Leonardo Grosso.

Fue esta mañana en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, con un panel de diferentes especialistas y la presencia de presidentes de los interbloques del FpV-PJ (Agustín Rossi), de Red por Argentina (Felipe Solá), del bloque del PRO (Nicolás Massot), entre otros legisladores y referentes de organizaciones sociales y sindicales y trabajadoras de merenderos, comedores y ollas populares.

Embed

El panel estuvo integrado por Agustín Salvia, Director de Investigación Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina; Facundo Manes, neurólogo y fundador del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y de la Fundación INECO; Daniel Arroyo, Diputado Nacional, Ex Viceministro de Nación y ex Ministro de Desarrollo Social de Bs. As.; Cecilia Todesca Bocco, Economista, integrante del FIDE y del Grupo Callao; Carolina Mera, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Buenos Aires y Copresidenta del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales; y Marcelo Leiras, Director del Departamento de Ciencias Sociales y de la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés.