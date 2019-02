SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Cambiemos insiste en recortar el poder adquisitivo de los jubilados al no prorrogar el beneficio de la devolución del 15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por compras realizadas con tarjetas de débito. Ante este panorama, distintos proyectos de la oposición en Diputados y en el Senado buscan revertir el nuevo ajuste.

Una de las iniciativas fue presentada por el Bloque Justicialista en la Cámara Baja y apunta a prorrogar la vigencia del régimen de reintegro, previsto en la Ley Nº 27.253. Asimismo, solicitan que este beneficio también sea extendido a quienes no utilizan los sistemas electrónicos de pagos, ya sea por cuestiones operativas o por desconocimiento sobre el uso de tarjetas.

"Cuando salió la ley advertimos que iba tener dificultades porque como requería un proceso de bancarización, hay lugares que no tienen PosNet", señaló el presidente del bloque, Pablo Kosiner, a El Destape y sumó que esa norma "tenía una visión bastante urbana".

En un contexto de retroceso en materia de derechos adquiridos, Kosiner lamentó que en la actualidad haya que conformarse por mantener lo conseguido y no ampliar los beneficios. "Hemos llegado a un punto de que, por lo menos, eso mantenerlo", apuntó y criticó a Cambiemos por la medida. "Al Gobierno le falta capacidad de reacción frente a los problemas. No se puede derogar porque si no estás en condiciones de devolverle 300 pesos a cada jubilado, generás una situación de ruptura en la red de contención social", analizó.

El segundo proyecto fue presentado en la Cámara Alta por la senadora por Río Negro Magdalena Odarda. La inciiativa apunta también a reinstalar el reintegro del IVA a jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH.

“El 50% de inflación y el recorte a los jubilados que impulsó Cambiemos y sus socios destruyeron el poder adquisitivo de los jubilados y jubiladas”, expresó la candidata a vicegobernadora en esa provincia en la fórmula encabezada por Martín Soria en lo que representa un amplio frente nacional y plural que involucra a partidos políticos, organizaciones sociales y gremios.

Asimismo, pidió que el Congreso revierta esta medida y cruzó fuerte al Gobierno por las medidas de ajuste que afectaron especialmente al sector previsional. “Nos prometieron pobreza cero pero están haciendo todo lo opuesto. También crece la desigualdad y la indigencia. Espero que el Congreso apoye nuestro proyecto que propone la devolución del 100% de IVA a los productos de la canasta básica a los beneficiarios de planes sociales, incluido la asignación universal por hijo, jubilados y pensionados”, reclamó.