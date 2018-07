La conductora de Ojos que no ven, Andrea Politti, pasó un mal momento cuando descubrió que dos adolescentes que participaron de su programa la engañaron al aire. Molesta, la mujer les pidió explicaciones y pidió interrumpir el juego. Hace días había anunciado que el programa sería levantado del aire.

"La verdad que este programa siempre ha sido muy cuestionado, y hoy nos estamos enfrentando a una mentira. Queremos aclarar esta situación y cuánto tiene de mentira", sostuvo.

"No vaya a ser cosa que vinieron a jugar. Desde mi lugar y el de la producción, le ponemos la mejor fe para todos los que vienen a declarar su amor. Si ustedes están jugando con nosotros y lo que quieren hacer es una historia de 'me divierto y muestro en YouTube lo trucho que es el programa', les cuento no les va a salir, porque nosotros siempre tenemos la mejor fe del mundo", continuó Politti.

El programa "Ojos que no ven" cada día presenta a dos personas que no se conocen para ver si pueden vincularse sentimentalmente. Tras el pedido de Politti, los participantes luego confesaron que se conocían, pero que no eran pareja.

"Yo sigo teniendo buena fe, porque hay un punto en donde la producción tampoco es la CIA, puede investigar pero hasta ahí, ¿no? Así que creemos en la palabra de ustedes. Si ustedes mintieron bueno, lo lamento, no sé, piénsenlo", concluyó la presentadora televisiva.

Y cerró: "Confío en lo que ustedes dicen es verdad". Luego de eso, los participantes se dieron un apasionado beso frente a las cámaras y Lino agregó: "Siempre me pareció linda pero nunca llegó a pasar nada. Gracias a todos los que me conocen y los que no, pueden buscarme en Instagram como Lino Paladea",