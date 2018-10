Con una masiva convocatoria, Moyano encabezó una misa en Luján con fuertes críticas al Gobierno

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Bajo la consigna “Paz, pan y trabajo” el líder de Camioneros, Hugo Moyano, encabezó una masiva misa en Luján junto a más de 70 organizaciones gremiales y sociales, intendentes y figuras políticas.

Frente a la Basílica de Luján, el Encuentro de Fe convocado por el Frente Sindical para el Modelo Nacional realizó una multitudinaria misa por los trabajadores y los jubilados, en un acto que funciona también como una importante alerta para el Gobierno y como símbolo de unidad contra el macrismo.

El ex titular de la CGT estuvo al frente de la marcha convocada con duras críticas al Gobierno y reclamos para que se implementen cambios en la política económica. La manifestación se desarrolló sin discursos y sólo contó con una misa a cargo del arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani.

El religioso afirmó que "ninguno de los problemas se puede resolver sin la interacción entre el Estado y el pueblo" y llamó a reconocer la "sana interdependencia" si se quiere lograr "un cambio positivo".

"Nuestro pueblo debe ser artífice de su propio destino y no quiere tutelajes, ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quiere que su cultura, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean siempre respetadas", remarcó el monseñor

Y rememoró las palabras del papa Francisco: "No nos dejemos robar el entusiasmo. No nos dejemos robar la esperanza. No nos dejemos robar la alegría permanente. No nos dejemos robar la comunidad".

En la previa, Moyano desayunó junto a su hijo Pablo y los secretarios generales La Bancaria, Sergio Palazzo; de SMATA, Ricardo Pignanelli; del Sindicato de Obreros Curtidores, Walter Correa; entre otros.

"Es una movilización distinta a la que estamos acostumbrados todos los días. La Iglesia va a dar un mensaje a los trabajadores en esta situación tan delicada que están viviendo millones de argentinos con un modelo económico que sigue excluyendo", subrayó Pablo Moyano en declaraciones a FM La Patriada.

Desde la organización, los cálculos previos apuntaban a la asistencia de al menos 500 mil personas de los sectores sindicales más enfrentados con el macrismo.