Con un picante mensaje, Santo Biasatti chicaneó a Clarín y habló sobre su regreso a la televisión

Tras los rumores de la incorporación de Santos Biasatti a la programación de Crónica, el periodista rompió el silencio y manifestó no estar al tanto de tal noticia. No obstante, no descartó que eso pueda suceder y expresó sus intenciones de hacer radio.

La abrupta salida del conductor de Telenoche dejó una tensa relación con el multimedio Clarín, propietario de Canal 13 el canal que lo echó. Luego de su despido, el periodista se alejó de los medios y de las redes, por eso, los rumores de su vuelta a la tele en Crónica levantó un importante revuelo.

Al ser consultado por el portal Clarín, Biasatti no dudó en chicanear al medio al afirmar con ironía que por el momento su único desembarco es en su "casa".

"Quizás es algo que hablaron con mis colaboradores pero a mí no me llegó nada", expresó el conductor y al ser consultado por si le interesaría trabajar en el canal, replicó: "Voy a donde pueda trabajar. Nosotros (por los periodistas) laburamos de lo que podemos".

Reacio a responder sobre su salida de Telenoche, Biasatti aseguró que no iba a hablar "de nada de lo que hace" y hasta sumó con picardía "que lo diga El Trece" cuando fue consultado qué opinaba del noticiero tras su renuncia.

Además, el ex conductor de El Trece desmintió haber negociado para sumarse al staff de radio Continental y Rivadavia aunque reconoció que le gustaría "hacer radio".