Alberto Fernández estalló contra Fernando Iglesias en las redes sociales, notablemente enojado.

El dirigente peronista cruzó al diputado macrista y a la vez le puso humor y compartió un meme en Twitter.

"Un amigo mío, periodista, democrático y no peronista, me acaba de recordar quién soy y me aconsejo que no gaste un segundo más en un personaje tan minúsculo como Fernando Iglesias que llegó a diputado para bordear en Twitter... me dejé llevar por mi instinto racional", afirmó.