Con tuits incendiarios, Natacha Jaitt reavivó la pelea con Diego Latorre

La mediática Natacha Jaitt apuntó toda su artillería nuevamente contra el ex futbolista Diego Latorre, que le inició un juicio por las acusaciones que realizó contra su persona. El problema radicó, esta vez, en que el ex futbolista estaba en Madrid para cubrir el River-Boca, por la final de la Copa Libertadores, y pidió aplazar la audiencia. La mediática no ocultó su bronca y estalló en redes sociales con polémicos tuits.

Este domingo, Jaitt tuiteó que iba a concentrarse "en hacer justicia" y le pidió a Latorre que vaya "pegando la vuelta en un avión privado que llegas al toque, me querellaste vos, veni ahora a enfrentarme, face to face sin excusas futboleras ante un gran tribunal en juicio oral".

Embed Buó a concentrarme en hacer justicia . Eu @dflatorre andá pegando la vuelta en un avión privado que llegas al toque, me querellaste vos, veni ahora a enfrentarme, face to face sin excusas futboleras ante un gran tribunal en juicio oral. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 9 de diciembre de 2018

Luego, se quejó de que este lunes tendría que madrugar para poder fijar una nueva fecha de audiencia, porque el ex futbolista triunfó en su postura. "Puntadelvidradordetutujesqueteparió!!!", dijo en su cuenta de Twitter.

No conforme con ello, esta tarde volvió a arremeter contra el comentarista. La mediática explicó que Latorre "presentó un escrito a última hora antes del viaje a madrid justificando suspender el juicio a nueva fecha por su trabajo(?) de comentarista en él boca/river, cuando ÉL ES EL QUERELLANTE".

Embed Tardé x que estaba hablando con mis abogados x cel, a ver... @dflatorre presentó un escrito a última hora antes del viaje a madrid justificando suspender el juicio a nueva fecha por su trabajo(?) de comentarista en él boca/river, cuando ÉL ES EL QUERELLANTE, EL ES QUIÉN (sigo) — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 10 de diciembre de 2018

Jaitt continuó con su descargo y aseguró que el ex futbolista, "ADEMÁS DIJO X ESCRITO QUE SE QUIZO SUICIDAR(?) *mientras paseaba x rial, showmatch,etc.) Y CON ESO HACER CRECER AÚN EL DAÑO QUE MIENTE Q LE HICE , EN EL JUZGADO y más". Y agregó: "Pero el punto es: Q hoy en el tribunal deben volver a barajar la fecha, o sea... DILATANDO *ejem*".

Embed (Sigo) ADEMÁS DIJO X ESCRITO QUE SE QUIZO SUICIDAR(?) *mientras paseaba x rial, showmatch,etc.) Y CON ESO HACER CRECER AÚN EL DAÑO QUE MIENTE Q LE HICE , EN EL JUZGADO y más. Pero el punto es: Q hoy en el tribunal deben volver a barajar la fecha, o sea... DILATANDO *ejem* (sigo) — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 10 de diciembre de 2018

Finalmente, aseguró en Twitter que "si yo fuera culpable, jamás dilatarías un juicio oral q vos pediste, q vos armaste, que vos vos vos todo eso". Por eso, remarcó que "si yo fuera culpable serías el primer interesado en el JUICIO Y NO YO, SABEN PORQUE? Porque NO SOY CULPABLE. y BURLANDA es el próximo sin MATRÍCULA".

Embed Así que @dflatorre , si yo fuera culpable, jamás dilatarías un juicio oral q vos pediste, q vos armaste, que vos vos vos todo eso. Si yo fuera culpable serías el primer interesado en el JUICIO Y NO YO, SABEN PORQUE? Porque NO SOY CULPABLE. y BURLANDA es el próximo sin MATRÍCULA. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 10 de diciembre de 2018

