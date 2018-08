El actor Gerardo Romano no se guardó nada y criticó a las conductoras Mirtha Legrand y Susana Giménez, los ultraoficialistas Jorge Lanata y Luis Majul, y los actores Oscar Martínez y Luis Brandoni, todos fieles adeptos del gobierno de Cambiemos.

Romano estuvo en El Show Del Espectáculo, el ciclo radial que conduce Ulises Jaitt por Radio Urbana, y dejó allí una catarata de llamativas declaraciones contra los referentes macristas.

En una especie de ping pong, Romano debía optar por Legrand o Giménez, pero su respuesta fue durísima. "Como persona no me cae ninguna de las dos. No me atraen sus aportes a las relaciones de convivencia. No coincido con sus puntos de vista. Para mí lo más importante es cómo piensa una persona porque habla de su ética, y la ética es lo más importante de todo", afirmó.

De una forma similar, una de las figuras de El Marginal 2 también disparó contra Majul y Lanata: "Igual que Mirtha y Susana. Ninguno de los dos. Acá no es cómo piensan, sino cómo proceden, de qué viven. No ejercen tanto el periodismo. El periodismo bien ejercido es honesto y cuenta la verdad...no cuenta la opinión el periodista... no sé si operan o no. No ejercen con honestidad su profesión".

Mientras que también fue lapidario con sus colegas Brandoni y Martínez, de quienes consideró que "les fue bien en la carrera, hicieron guita y traicionaron a su clase". "A mi no me traicionaron. El único que me puede traicionar a mí, soy yo", sentenció.