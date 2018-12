Con escándalo en vivo, Luis Ventura renunció a su programa en Rivadavia

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

De forma inesperada, el periodista Luis Ventura terminó con su ciclo radial en Rivadavia, el cual llevaba a cabo con la exmodelo Adriana Salguero. La escandalosa salida se dio en vivo y sorprendió a todos los oyentes.

Con un discurso en el que explicaba los motivos, el presidente de Aptra le contó a sus oyentes los motivos que los llevaban a terminar el programa “Iluminados” en forma abrupta. Hizo un fuerte descargo contra las autoridades de la radio y se despidió.

"Me voy llorando porque esta prestigiosa casa fue arrasada por un tsunami de delincuentes. Me voy con un puñal en el pecho y la garganta hecha un nudo, porque no puedo explicar la indignación que me embarga", reveló entre otras cosas en su editorial.

Consultado por Clarín, Ventura se explayó aún más: "El tema es así: la gestión anterior me contrató junto con Adriana Salgueiro como productora independiente para hacer el programa Iluminados, que lo hicimos durante dos años".

Y siguió: "Hasta que ayer, a través de un audio de WhatsApp, a uno de nuestros productores le comunican que nos daban un mes de gracia pero que a partir de 2019 teníamos que pagar el espacio". Indignado, aclaró que intentan cobrarle "un valor alto" y aseguró: "Es gracias al lugar en el que pusimos esa franja con mucho esfuerzo y sacrificio de trabajo".