Con documentos, estudiantes argentinos en Francia desmienten a Clarín

Los residentes de la Casa Argentina en París desmintieron una nota del diario Clarín y cruzaron al director de la institución, Juan Manuel Corvalan Espina, a quien acusaron de negarse a recibir los estudiantes y ordenar desalojarlos sin escuchar sus reclamos. Ayer, la policía francesa intimó a los jóvenes a que abandonen la residencia, luego de que la tomaron por tres días.

"Mientras sigue expulsando estudiantes e investigadores con la policía, Corvalan Espina da declaraciones públicas llenas de falsedades a una periodista que él mismo presentó como su amiga en los pasados festejos por los 90 años de la Casa Argentina", afirmaron los residentes en un comunicado difundido a los medios.

En la nota de Clarín, Corvalan Espina sostiene que hay criterios de selección que se basan en la "excelencia". Como respuesta, los estudiantes afirmaron que "los criterios de selección no han sido claros. Como puede verse en las notorias diferencias entre el acta 20018/20019 y las actas de años anteriores: la más reciente no detalla los miembros del jurado de selección, los criterios utilizados para la evaluación ni el orden de mérito que debiera surgir de la misma. Ni siquiera cuenta con firma alguna que dé cuenta de la conformidad de los evaluadores".

Embed Acta 2017 by gino on Scribd

Además de mostrar las actas acerca de la selección, los residentes cruzaron una de las fuentes que cita la nota, a quien Clarín presentó como "el doctor Angel Benitez, parte del comité de Residentes, está haciendo su tesis sobre salud pública y se opone a la toma". Los residentes explicaron que las reglas no se aplican para Benitez, debido a que "permanecería en la Casa por su quinto año. Sin embargo ha obtenido la renovación de su plaza. No es claro por qué la regla se impone como criterio para negar la permanencia a unos pero no a otros. Saquen ustedes sus propias conclusiones".

Según pudo saber El Destape, tras los estudiantes expulsados de la residencia son ocho, mientras que cuatro aún no conocen cuál será la situación cuando vuelvan al inmueble tras las vacaciones. Es el caso de Facundo Rocca, estudiante que está realizando una co-tutela en filosofía en la Universidad de París 8. "Tengo que terminar mis trabajos hasta octubre y después finalizaré la cotutela desde la Argentina", explicó Rocca a El Destape.

Los estudiantes además acusaron que el director de la institución censurò un reclamo por el aborto que hicieron en la institución. "No dudó en obstaculizar cualquier expresión de apoyo por parte de lxs estudiantes, profesores, investigadores y artistas argentinos residentes en la Casa", sostuvieron.

Por último desmintieron la nota de Clarín al sostener que el reclamo no fue de un número "pequeño opuesto a una mayoría silenciosa". "La enorme mayoría de residentes, a pesar del tenso clima de miedo que se vive en la casa por la efectivización de las amenazas del Director, así como ex residentes se han acercado a la ocupación o manifestado a favor de la medida y de las acciones tomadas", sostuvieron.