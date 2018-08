Con críticas a CFK, Vidal se defendió en el caso de los aportantes truchos

Con críticas a Cristina Kirchner, la gobernadora María Eugenia Vidal se defendió sobre el escándalo de los Aportantes Truchosque reveló El Destape.

La gobernadora de la Provincia rompió el silencio tras la conferencia de prensa de hace un mes donde echó a María Fernanda Inza, una funcionaria clave en el entramado del lavado de dinero PRO.

Sobre el financiamiento de las campañas políticas saltó con la ex presidenta y chicaneó sobre una frase de Cristina: “No soy igual que ellos, yo no soy una abogada exitosa”.

Además, Vidal afirmó en diálogo con el periodista oficialista Jorge Lanata en Radio Mitre: "Lo que me molesta es la hipocresía y el cinismo de quienes fueron parte de ese sistema y levantan el dedo para señalar a otro y para decirles 'no los voten porque son iguales que nosotros'. No somos iguales".

Embed #VidalEnMitre | María Eugenia Vidal sobre el financiamiento de las campañas políticas: "No soy igual que ellos, yo no soy una abogada exitosa".

Sobre el caso, aseguró: "Si vuelvo a ser candidata toda mi campaña va a ser bancarizada". Tal como reveló El Destape en su investigación, Cambiemosen 2017 presentó el 90% de los aportes en efectivo. La ley no establece ninguna prohibición para las donaciones electoral bancarizadas.

"Que me den vuelta, le pido a los kirchneristas que llenen los juzgados federales de denuncias", desafió la mandataria.

"Quieren instalar que somos iguales (al kirchnerismo). Yo no soy Cristina, estoy más pobre que cuando arranqué como gobernadora. Puedo mostrar el resumen de mi tarjeta de crédito y mi cuenta bancaria", expresó ante el oficialista Lanata.

Sobre el mayor caso de corrupción del macrismo dijo: "Es mi espacio político y acompañaba a cada candidato a los medios. Cuando hubo un problema pedí que hagan una investigación interna y que vaya todo a la Justicia".

"Hay un problema de no poner seriamente sobre la mesa quién paga el costo de la política. La política se ha negado a tratar este tema", contó.