Mientras Patricia Bullrich vigilaba en la cancha, un funcionario se coló como "falso visitante" a La Bombonera. Se trata de Pablo Quirno, mano derecha de Luis Caputo, que ese domingo 23 de septiembre cuando jugaban Boca y River, era el director del BCRA.

Dos días después, Quirno dejó su cargo junto a "Toto" y se fueron ambos del Banco Central.

El día del superclásico, Bullrich anunciaba que participaba del fuerte operativo en la cancha de Boca.

Este miércoles que pasó, Quirno y Caputo fueron agasajados con una cena de despedida tras su salida del Banco Central. Fue en la casa del Superintendente de Seguros, Juan Pazo, en Tigre, el miércoles por la noche, asado de por medio. Allí, Quirno relató cómo había ido de incógnito al estadio de Boca Juniorsa presenciar el triunfo del Millonario diez días antes, según reveló A24.

En el Mundial, Quirno había protagonizado una polémica ya que se lo vio en los estadios de Rusia viendo a la Selección. Mauricio Macri había pedido que ningún funcionario asistiera a los partidos del Mundial. El ex jefe de gabinete del Ministerio de Finanzas y ex director del Banco Central no cumplió.