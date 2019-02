Cómo será el segmento feminista en el programa de Baby Etchecopar

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La causa contra Baby Etchecopar comenzó el 12 de septiembre de 2018, cuando fue imputado por discriminación en contexto de violencia de género.

Etchecopar se había cruzado con una dirigente del Movimiento Evita de La Matanza que reclamaba un aumento en los planes sociales. "¿No te da vergüenza? Caradura, vividora. Sos una porquería. Vividora. Gusano. Sáquenla del aire". Días después, un grupo de mujeres fue a denunciarlo. Echecopar les dijo "tortilleras", "mugrientas", "porreras", "crías hijas de puta", "atorrantas", “roñosas sinvergüenzas”, “infradotadas”. Durante todo este año Etchecopar no podrá hacer comentarios ofensivos contra las mujeres, sino lo cumple se cae la probation.

Para frenar una causa en su contra, Baby Etchecopar -imputado por discriminación y violencia de género- aceptó ceder parte de su programa de radio a reconocidas académicas y especialistas feministas. Serán espacios de diez minutos semanales que podrán escucharse desde marzo.

El conductor no podrá hacer comentarios críticos sobre la participación de las especialistas. Si Etchecopar comete alguna agresión, o si pasa al aire el ataque de un oyente, deberá enfrentar el juicio.

Al fiscal Federico Villalba Díaz, al frente de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 18 de la Ciudad, se le ocurrió que era más productivo que los oyentes de “El Ángel del Mediodía” (lunes a viernes de 10 a 14 por Radio 10) escuchen otras voces a que el conductor sufriera un castigo. El acuerdo fue aprobado por la jueza Susana Parada, del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°31.

"Hay mucho entusiasmo por lo que va a pasar. Es el puntapié para una nueva forma no punitivista de resolver conflictos. Y que si bien no se atenta contra la libertad de expresión, no se puede decir cualquier cosa en los medios de comunicación. Hay que hacerse responsables de las palabras", dice Villalba Díaz al diario Clarín.

En total son 20 especialistas en género.En el acuerdo se especificó que el objetivo para convocarlas es que "aborden y profundicen los enfoques inherentes a la violencia y discriminación de las mujeres", se habla de "concientizar y sensibilizar a la ciudadanía", de "estimular la reflexión sobre las causas de la violencia por razón de género contra la mujer", de "actitudes patriarcales y los estereotipos".

Dora Barrancos, socióloga, Master en Educación y profesora de historia, figura primera en el listado. "Me llamaron de la fiscalía y acepté la propuesta. Voy a hablar del patriarcado, de cómo nació, y qué está pasando ahora con los varones".

Barrancos cuenta que su espacio será grabado en otro lugar que no es Radio 10 y que no estará en el piso con el conductor.

El hecho tuvo repercusión a nivel internacional. "Cinco meses de feminismo para un animador argentino misógino", tituló el diario francés Le Monde. En el mismo sentido fue la publicación del sitio 20minuts. La versión francesa de The Huffington puso: "En Argentina, un animador misógino ha recibido el castigo perfecto".

"Le ordenan a un animador radial de Argentina tener feministas en su programa", contó la cadena inglesa BBC. "Presentador de radio sexista condenado al feminismo", informó la alemana ANFNews. "La Justicia ordena al presentador de radio argentino Ángel Etchecopar que presente a las feministas en su programa", puso la australiana ABC. Medios de Indonesia, Polonia, Italia, China, Nueva Zelanda levantaron la noticia argentina.