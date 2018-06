El astro del fútbol Diego Armando Maradona explicó que sufrió una descompensación en el Estadio Kretovski de San Petersburgo durante el partido entre Argentina y Nigeria. El director técnico negó haber sido internado y desmintió haber tenido problemas de salud mayores.

"Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir?", preguntó 'Pelusa' en su cuenta de Instagram.

"Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato!", saludó Maradona, luego de presenciar el partido que Argentina ganó sobre la hora a Nigeria y que le permitió el pase a octavos de final del Mundial.

Tras el encuentro se viralizaron por WhatsApp audios falsos que decían que Maradona había sido internado y había sufrido problemas en su corazón.