Colombia: Ganó Iván Duque y la derecha vuelve al poder

El ex senador de derecha Iván Duque, delfín del ex mandatario Álvaro Uribe y quien pretende modificar un histórico pacto de paz, será el próximo presidente de Colombia tras derrotar a la izquierda por amplio margen en el balotaje de este domingo.

En un salón donde Duque era esperado por sus partidarios, hubo un estallido de júbilo cuando se confirmó su triunfo ante el ex guerrillero y ex alcalde Gustavo Petro. "Y no me da la gana/una dictadura como la venezolana" canturreaban algunos en medio de besos y abrazos. "!Por fin volvimos después de ocho años!" decían otros.

El nombre Uribe, que evitó aparecer con Duque en el último tramo de la campaña, desataba una euforia mayor. A los 41 años, Duque se convirtió en el mandatario electo más joven y más votado en la historia moderna de Colombia con 10,3 millones de apoyos.

El hombre de confianza de Uribe cosechó el 53,98% de los votos contra el 41,81% de Petro, según el escrutinio del 99,92% de las mesas.

"Duque, aceptamos su triunfo, es el presidente de Colombia" dijo Petro en un discurso y añadió: "Hoy somos la oposición a ese gobierno".

Duque le permite a la derecha conservadora recuperar el poder tras ocho años de fuerte oposición al gobierno liberal de Juan Manuel Santos, un exaliado de Uribe y artífice del acuerdo de paz con la ya disuelta guerrilla FARC.

El ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revalidó la victoria del 27 de mayo, cuando pasó a la segunda vuelta con el 39% de los sufragios contra el 25% de Petro.

La izquierda miraba con atención tras los reveses en Argentina y Chile, mientras México y Brasil estaban expectantes del movimiento del péndulo político colombiano para sus comicios de julio y octubre respectivamente.