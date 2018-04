El ex gobernador de Corrientes habló sobre los chistes del jefe de Estado. "Me gusta el asado, el guiso, el locro y Mbaipu", sostuvo.

El ex gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, rompió el silencio acerca de los chistes que le hizo el presidente, Mauricio Macri, por su peso. "El chipá es acá una de las comidas muy predilectas, ustedes no se van a resistir al chipá tampoco. Hacen bien los chistes, no me gusta tener un Presidente estructurado", esbozó.

En una entrevista con el programa Crónica Anunciada que se emite por FM La Patriada, el gobernador explicó: "Me gusta comer bien, no tengo porqué negarlo. Me gusta el asado, el guiso, el locro y Mbaipu".

"Así somos los correntinos. Macri estaría más gordito si fuera correntino", manifestó Colombi.

En varias oportunidades, Macri se burló de Colombi. Una vez lo acusó de robarse el tamborcito de tacuarí y esconderlo bajo la remera. Otra vez le dijo que hizo un pozo al caer en una cancha de fútbol cuando intentó atajar un penal.