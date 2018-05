Cohen Sabban le pidió perdón a Esmeralda Mitre: "Estoy devastado"

El ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Ariel Cohen Sabban pidió disculpas y reconoció el acoso sexual al que sometió a la actriz Esmeralda Mitre, luego de que ella lo denunciara por haberle “tocado un pecho” e intentado besarla por la fuerza.

En una carta dirigida a Mitre, escribió: "Quiero pedirle sinceramente perdón por toda la angustia y mortificaciones que ha sufrido. Los desgraciados sucesos que son de dominio público han resultado, también, sumamente dolorosos para mí y para mi familia".

"Tengo que reunir fuerzas para poder proseguir con mi vida. Estoy devastado anímicamente", manifestó Cohen Sabban, quien hasta ahora no había dado declaraciones públicas respecto a este escándalo.

Embed Estabes la carta original de Cohen Saban a @EsmeraldaMitre pic.twitter.com/A6s0bNMhg2 — Gaby Levinas (@GabyLevinas) 11 de mayo de 2018

Con la misiva del ex presidente quedaron desestimadas las dudas que había puesto sobre la denuncia Alberto Indij, el titular actual de la DAIA que lo sucedió tras su renuncia, ya que Cohen Sabban admitió haber acosado sexualmente a Mitre cuando fue a la casa de la actriz para resolver el conflicto desatado por sus declaraciones sobre el Holocausto.

La ex esposa de Darío Lopérfido, en tanto, decidió responder: “A pesar de todo mi sufrimiento, como no me anima ningún resentimiento ni deseo de venganza, he decidido dar por concluido el episodio y mirar hacia adelante”.

Además, aclaró que “la desagradable circunstancia” que enfrentó “no altera la alta estima” que tiene “sobre la comunidad judía y sus instituciones”.

LEÉ MÁS: DIFUNDEN LOS AUDIOS QUE RESPALDAN LA DENUNCIA DE ESMERALDA MITRE CONTRA SABBAN