Coco Sily relató cómo fue el día que casi se va a las piñas con Andy Kusnetzoff

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor Fernando 'Coco' Sily rememoró un viejo cruce con Andy Kusnetzoff por el cual casi terminan a las piñas y realizó una fuerte autocrítica sobre sus prejuicios.

En Podemos Hablar, el programa que conduce el propio Kusnetzoff, 'Coco' recordó la tensa anécdota y reconoció "soy muy prejuicioso".

"Siempre fui muy prejuicioso en el mundo artístico con una cosa que yo consideraba la modernidad. Vos (en referencia a Kusnetzoff) para mí eras del mundo de la modernidad, cool, un cheto", comenzó Sily.

El actor reconoció que todo era "una película" en su cabeza, pero también había existido "un hecho concreto". El cómico relató una extensa anécdota sobre una nota que grabó para un viejo programa de Kusnetzoff y "nunca salió la nota". "¿Con quién me la voy a agarrar yo? Con vos", señaló.

Andy tomó la posta contó la continuación del enfrentamiento años después. "Lo invité a la radio a 'Coco' y ¿viste cuando el entrevistado no le pone onda?", apuntó.

"Y yo te dije: 'te vengo a cagar a trompadas'. Un desubicado, yo me hago cargo", completó Sily.

Y reveló cómo hicieron las paces: "Él dijo 'paren todo, no quiero tanda, no quiero música. ¿Qué pasó? ¿por qué me querés cagar a trompadas?', hizo una cosa periodística de un gordo loco que estaba enojado y empezamos a hablar".

"lo manejaste increíble", elogió Sily a Kusnetzoff. En tanto que el conductor recordó que terminaron abrazados.