Coco Sily destruyó a Alfredo Casero por atacar a Pinti tras quejarse de los tarifazos

Tras el ataque del actor macrista Alfredo Casero a Enrique Pinti por hacer públicas sus dificultades económicas producto del ajuste que aplica Cambiemos, el actor y comediante "Coco" Sily lo cruzó y lo tildó de "desbocado".

Esta semana, Pinti se quejó de las justificaciones de Mauricio Macri sobre los tarifazos y contó que le vinieron $39.000 más de la insulina que usa para la diabetes, que es importada. Alfredo Casero salió a contestarle por Twitter y lo acusó de "cagueta".

Ahora, Sily arremetió contra el ex humorista y aseguró que "no piensa un segundo antes" y siguió: "Está con su verdad absoluta y no piensa a quien le tira". Y lanzó:"Es puro ego y no le salió bien ser Capusotto y lo destruyó", lanzó.