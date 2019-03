El extorsionador Marcelo D'Alessio, quién participó en el armado de la causa Gas Natural Licuado (una de las causas que Bonadio utilizó para apuntar contra la ex presidenta Cristina Kirchner y su Gabinete), blindó al ex ministro de Energía de Mauricio Macri y ex CEO de Shell Argentina, Juan José Aranguren, para salvarlo de la prisión.

Según reveló en exclusiva el periodista Horacio "Perro" Verbitsky en El Destape Radio, en la declaración escrita del propio D'Alessio ante el juez, se puede leer: "Así fue que los proveedores de gas licuado fueron cambiando al compás del derrotero político, con pugnas de De Vido, Baratta, Kicillof y hasta irrumpió en ese trío de la discordia el ex secretario Guillermo Moreno habilitando o dejando de aprobar la declaraciones juradas anticipadas de importaciones para el ingreso de divisas de tal o cual proveedor", comienza.

"En el año 2016, el sexto proveedor de gas natural licuado ha sido Shell, mientras que en 2017 Shell paso a ser la principal proveedora de gas licuado del país". Esas dos lineas están tachadas con lapicera. Al lado dice "no vale" y con una firma que sería la del extorsionador D'Alessio.

En especifico, se trata de la declaración que terminó llevando preso a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido y Roberto Baratta.