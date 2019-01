SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El multimedios oficialista Clarín publicó una nota sobre la violación de cinco hombres a una joven de 14 años en Miramar focalizando en la responsabilidad de la menor por estar en otra carpa y no con sus padres. Luego del repudio que se generó en las redes, el portal publicó una aclaración que despertó un mayor rechazo en los lectores.

En su cuenta de Twitter, Clarín compartió el comunicado excusándose en que en “una parte del texto dio lugar a una interpretación distinta a la intención buscada y sobre la que el autor de la nota es ajeno” y explica: “Allí se habla de 'una chica de 14 años que no debió estar allí'. El objetivo de la frase no fue, de ninguna manera, responsabilizar a la menor del delito que fue víctima y por el que hay cinco adultos detenidos”.

Embed ⭕️ Aclaración por una nota sobre la violación en un camping de Miramar. pic.twitter.com/21SlHrGkUM — Clarín (@clarincom) 2 de enero de 2019

Por lo que se entiende en las pocas líneas, la responsabilidad no fue del periodista Guillermo Villarreal, autor de la nota, sino de algún editor del portal. No obstante, en el desarrollo de la noticia, en varios párrafos se focaliza constantemente en la víctima por no estar con sus padres y brinda el detalle de que “estaba alcoholizada como sus agresores”, dando lugar a interpretar que el alcohol fue causante del hecho.