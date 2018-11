SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que el cantante de La Beriso le ordenara a su público guardar silencio y no criticar a Mauricio Macri, el diario Clarín le devolvió la gentileza en su diario.

Por un lado, el medio de Héctor Magnetto lo puso en el semáforo con luz verde, con la leyenda: "Rolando Sarorio. Músico de rock, líder de La Beriso. Poco habitual. Aunque sucedió el sábado, aún se comenta su actitud de solicitarle al público que no insultara al presidente Macri. Rompió el molde del rebelde desde arriba de un escenario. Hay que ver si le pasan factura", asegura el Diario Clarín tras "premiarlo" con la luz verde.

Pero no terminó ahí, el mismo día, en una nota de José Bella en la que destacó: "La Beriso, en la suma de todas las partes, no promete un estilo de vida más intenso o desmesurado, no experimenta con nuevos sonidos, no plantea ideas libertarias".

Y agrega: "Pero al mismo tiempo, emerge como un tópico exitosamente refractario en un momento donde lo intenso o desmesurado pasa por los abusos (Cristian Aldana) o los crímenes (Pity Álvarez), el público prefiere ir a lo seguro en cuanto a la demanda de una oferta sonora, y el accidente explosivo de una pareja pseudo-anarquista en el cementerio de la Recoleta termina en meme".