El diario Clarín publicó una nota con las supuestas declaraciones de Claudio Uberti en la causa de "los cuadernos del chofer" donde denunciaba al fallecido expresidente Néstor Kirchner. Sin embargo, el cuerpo de la nota desmiente al título.

El medio aliado del gobierno de Mauricio Macri tituló la noticia con una textual del ex titular del OCCOVI -pese a que la causa está bajo secreto de sumario- donde asegura que el ex funcionario dijo: "El día que murió Kirchner, en el departamento de Juncal había US$ 60 millones".

No obstante, dentro de la nota, el propio medio se desdice al asegurar que Uberti "aclaró que él no había visto esos 60 millones, pero que lo sabía 'por comentarios'".