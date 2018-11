Clacso 2018: el duro discurso contra Luis Majul y los medios

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En el marco del foro mundial de pensamiento crítico organizado por CLACSO, el director de la revista villera La Garganta Poderosa, Nacho Levy, cuestionó con dureza al periodista oficialista Luis Majulpor su cobertura de la feroz represión durante el tratamiento del presupuesto 2019 en las inmediaciones del Congreso, donde él mismo fue detenido y golpeado por la Policía.

“Si vos, en tu legítimo derecho individual, le tenés miedo a la sangre, lo que no podés ser es cirujano. Si vos le tenés miedo al pueblo, no podés ser periodista. A mí no se me ocurriría hacer una revista de desfiles de moda, porque nunca estuve en un desfile. Pero Majul hace programas de las villas, hace programas de manifestaciones a las que no va”, criticó Levy en su discurso.

nacho levy de la garganta poderosa contra los medios CLACSO

En este sentido, el comunicador popular planteó que “circuló mucho más la versión de los que no fueron” a cubrir la manifestación que la de quienes sí estuvieron ahí.

“La gente se puede confundir, porque los ves tan prolijamente vestidos, tan bien maquillados, tan divinamente iluminados que pueden llegar a pensar que están haciendo periodismo. Pero no: es gente que se sube a un auto en una casa con aire acondicionado y nos quiere enseñar a nosotros cómo luchar por un corte de luz”, sostuvo.

Por otra parte, se refirió a la violencia de las fuerzas de seguridad que cargan con varios muertos desde que asumió la gestión de Cambiemos. “Si hubiera habido una laguna artificial sobre la 9 de Julio, hubiéramos sido muchos los muertos ahogados como Santiago Maldonado”, comparó Levy.

“Hay que comunicar distinto, porque ellos comunican con los fierros, con la represión, con el silencio, con los premios FOPEA al principal operador de la tergiversación criminal que hicieron sobre el caso de Santiago Maldonado”, criticó, en referencia al periodista de Clarín Claudio Andrade.