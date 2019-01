#Puesto92 #ParqueRivadavia. La chica me ve llegar y me dice: "Hola, cómo andás, tanto tiempo". Mirada incrédula mía. "Sí, vos venías siempre a comprar libros de filosofía y literatura". Me reconoció 20 años después. Media biblioteca comprada o canjeada ahí #HistoriasDelParque