Ciudad: docentes advierten que no comenzarán las clases si se mantiene el cierre de escuelas nocturnas

Los sindicatos de docentes porteños UTE y Ademys realizaron un nuevo paro de actividades en repudio al cierre de escuelas nocturnas y advirtieron que si el Gobierno de la Ciudad no deroga la resolución, "no comenzará el ciclo lectivo 2019".

La medida de fuerza estuvo acompañada por una movilización a la sede del Ministerio de Educación porteño, por lo cual debió interrumpirse el tránsito sobre la Avenida Paseo Colón.

"Si la ministra (Soledad) Acuña no deroga la resolución que cierra las escuelas nocturnas la semana que viene habrá paro educativo y movilización y no comenzará el ciclo lectivo 2019", advirtió el titular de UTE, Eduardo López. E insistió: "Miles de estudiantes y docentes exigimos que deroguen la 4055. Salvo este Ministerio y este Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta, nadie, nunca cerró escuelas. Así no empezaremos el ciclo lectivo 2019".

A partir de la resolución 4055/2018 emitida el jueves pasado, el Ministerio de Educación porteño dio de baja del "Plan de Estudios Comercial Nocturno", por lo que ya no se inscribirán alumnos para el primer año de esa modalidad, aunque si podrán terminar ese plan los que ya están en curso.

Los gremios UTE y ADEMyS contestaron este miércoles con un paro total de actividades por considerar que la resolución deja fuera del sistema educativo a más de 10.000 alumnos y que 1.000 docentes perderán sus puestos de trabajo.

Por su parte, el Ejecutivo de la Capital Federal informó que la eliminación de varios cursos en diferentes escuelas nocturnas para el próximo ciclo lectivo será para "reordenar la oferta educativa" en el distrito.

La medida afectará a unos 14 colegios comerciales que funcionan de noche: desde el año que viene ya no estará disponible la inscripción a estos cursos.

También se reducirán las aulas en siete de los nueve bachilleratos nocturnos, unificando aquellas que tengan pocos estudiantes con las que tienen más, además del cierre del Proyecto BLA del Liceo 3 DE 5 y del Proyecto ALAS del Colegio 13 DE 18.