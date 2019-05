¿Quién es la científica del Conicet que fue a lo de Del Moro para poder investigar?

El presidente Mauricio Macri se reunió con la científica de Conicet Marina Simian, quien debió ir al programa "Quién quiere ser millonario" para destinar lo conseguido a su investigación de tratamientos para la lucha contra el cáncer. En el programa ganó $500 mil y aseguró que son "diez meses de trabajo".

"No sé cuánto nos van a quitar de impuestos, pero hace la diferencia. Para que nuestro laboratorio funcione bien necesitamos por lo menos 15 mil dólares al año, con eso pagamos los reactivos y las publicaciones científicas", contó la especialista después de consagrarse ganadora.

Marina comparó el premio con el presupuesto del Conicet: "Gané diez meses de trabajo. Cuando hice el casting, me miraban con cara de 'esta mujer está loca', pero hay que ponerse en nuestro lugar, ¿qué le decís a un estudiante que quiere perfeccionarse y no puede?".

Simian advirtió sobre la situación presupuestaria del organismo: "Trabajamos en biología celular y molecular; las investigaciones son caras porque se necesitan muchos reactivos que son importados y tenemos un subsidio que es 2016, que lo ganamos por concurso" pero es un dinero que llega "a cuentagotas, y no en los tiempos pactados, y además la devaluación es terrible" porque las compras son en dólares.

La científica contó la dura situación que viven los investigadores, en su caso del Conicet en la Universidad de San Martín: "No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos".

