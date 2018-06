El arquero del Manchester United y la Selección argentina, Sergio Romero, detalló cómo fue el duro momento en que Jorge Sampaoli lo desafectó del Mundial de Rusia 2018.

Romero brindó una entrevista a TyC Sports desde Barcelona y reveló cómo fue el momento de la lesión que lo dejó afuera del Mundial hace 18 días.

El guardameta aseguró que "la lesión es del 2004" y que los tiempos de recuperación le hubieran permitido atajar frente a Islandia, en el debut de Argentina en Rusia.

"Cuando me operaron a los 17 años quedó un fragmento de cartilago suelto adentro de la rodilla, pero alojado en la parte posterior", explicó 'Chiquito'.

Y remarcó que en el duelo contra España "el golpe fue durísimo". Esa lesión habría complicado su estado, que desencadenó su salida de la Selección. "En el segundo entrenamiento sentí un 'crack'. Cuando hablé con los doctores me dijeron que tenían que sacármelo porque tal vez me pasaba en un partido y no me iba a dejar caminar", apuntó.

Y remarcó: "Hablé con Jorge, le expliqué la situación y los tiempos de recuperación (...). Le dije que no tenía nada roto, que tenía un fragmento suelto hace 10 años que había que retirar y le aseguré que iba a estar disponible en 10 días para atajar contra Islandia".

"Los tiempos de Sampaoli y el cuerpo técnico eran otros. Querían a una persona que entren todos los días y me desafectaron a las 4 horas", afirmó, al tiempo que aseveró que no está "ni dolido ni enojado" con Sampaoli.