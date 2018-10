SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Darío "Chino" Volpato, integrante de Midachi junto a Dady Brieva y Miguel del Sel, habló sobre la actualidad y sus dichos sobre Alfredo Casero: "Creo que hubo un malentendido. Quise defender a Casero del mismo modo que defendí a Dady".

El integrante del trío Midachi, dialogó en exclusiva con Roberto Navarro en El Destape Radio y se refirió a las críticas de Alfredo Casero así como al panorama económico actual: "la crisis afecta pero hay que hacer lo que uno sabe hacer".

Además, el humorista se refirió a la polémica sobre las recientes declaraciones de Dady Brieva: "Me duele que le peguen a Dady. Yo lo conozco y sé la clase de tipo que es".

"No me sorprende la postura postura", agregó en otro fragmento. Y concluyó: "Creo que está bien que la gente opine, el problema es que no sabemos distinguir las opiniones personales y profesionales".