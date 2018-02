El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert no tiene pelos en la lengua y no duda en decir lo que piensa. Es así que un comentario del periodista deportivo Martín Libertan sobre la CONMEBOL despertó la furia del ex futbolista y se dijeron de todo.

Todo comenzó cuando la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) rechazó el pedido de Boca y determinó que Nahitan Nández deberá cumplir con los tres encuentros de suspensión en competencias internacionales luego de haberse agarrado a piñas cuando jugaba en Peñarol.

EL fallo fue elogiado por el periodista deportivo en su cuenta de Twitter, quien destacó a la actual conducción de la CONMEBOL. “Excelente la nueva conducción de la CONMEBOL no dejándose presionar por nadie y sosteniendo la sanción al jugador Nández”, opinó Liberman.

Embed Excelente la nueva conducción de la @CONMEBOL no dejándose presionar x nadie y sosteniendo la sanción al jugador Nandez x agarrarse a piñas cuando jugaba en Peñarol pic.twitter.com/6Yu5ChBYT8 — Martin Liberman (@libermanmartin) 21 de febrero de 2018

Lo que no esperaba el conductor de FOX Sports era la reacción de Chilavert: “Liberman eres un felpudo de la Conmebol, porque trabajas en Fox y porque todavía no dijeron que consumieron los jugadores de River por tema Doping, de eso no hablas. Todo es corrupción en tu ámbito colorado”.

Embed Liberman eres un felpudo de la Conmebol,porque trabajas en Fox y porque todavía No dijeron que consumieron los jugadores de River tema Doping, de eso No hablas.Todo es Corrupcion en tu ámbito colorado. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 21 de febrero de 2018

El periodista no se quedó callado y le respondió: “¿Chila me hablas a mí? ¿Sos el mismo que siempre tuvo buena relación conmigo? ¿Hay q pensar igual que vos? ¿Pensar distinto me transforma en un felpudo? ¿En qué te has transformado José?”.

Embed Chila me hablas a mi? Sos el mismo que siempre tuvo buena relación conmigo? Hay q pensar igual que vos? Pensar distinto me transforma en un felpudo? En que te has transformado Jose? Abrazo y el respeto de siempre https://t.co/TvS441489J — Martin Liberman (@libermanmartin) 21 de febrero de 2018

Pero la respuesta no tardó en llegar y fue mucho más agresiva que la primera: “Colorado, mentiroso y envidioso. Tus jefes de Fox reconocieron que son culpables del FIFAGATE en USA, pero de eso no hablas, Burzaco cantó todo en USA. Tu no has ganado nada, porque eresfamu (mufa, al revés)”, arremetió el ex guardameta paraguayo.

Y continuó: “Eres un caradura Liberman y los que están presos. No sirve de prueba y que Fox es cómplice de la corrupción, pero vos tenés que engañar porque necesitas de ellos para vivir, el Doping de River no es prueba, quédate tranquilo que para mí no eres mufa, solo un felpudo”.

Embed Eres un caradura Liberman y los que están presos No sirve de prueba y que Fox es cómplice de la corrupcion,pero vos tenes que engañar porque necesitas de ellos para vivir, el Doping de River No es prueba, quédate tranquilo que para mi no eres mufa, solo un felpudo. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 22 de febrero de 2018

Pero la cosa no terminó ahí, Liberman señaló que Chilavert le faltó el respeto sin sentido alguno y denunciando cosas falsas. “Si él tiene algo que denunciar que muestre pruebas. ¿Yo que tengo que ver? (con el FIFAgate) Lo respetaba mucho hasta ayer”, sumó el periodista.

Y agregó, irónico: “José, en el ambiente del fútbol no te quiere ni un ex compañero. Te crees impune por haber sido uno de los mejores en lo tuyo. En la época de (Nicolás) Leoz callabas todo. Esos están presos, los que vos defendías, no los actuales. Y hace poco hablaste con Torneos para trabajar en Fox”, cerró Liberman.

Embed Jose en el ambiente del fútbol no te quiere ni un ex compañero. Te crees impune x haber sido uno d ellos mejores en lo tuyo. En la época de Leoz callabas todo. Esos están presos, los que vos defendías, no los actuales.

Y hace poco hablaste con Torneos para trabajar en Fox... https://t.co/NDEFsPGSLW — Martin Liberman (@libermanmartin) 22 de febrero de 2018

Embed Tu vida siempre ha sido descalificar al que no piensa como vos.

Basurera al que no ganó xq tu “lo has ganado todo”.

Escupir a los rivales y hablar mal de todos tus colegas.

Yo soy solo un empleado, con bastante independencia para opinar. #resentido https://t.co/NDEFsPGSLW — Martin Liberman (@libermanmartin) 22 de febrero de 2018

Pero Chilavert cargó con todo: "Colorado a vos en tu ambiente,No te quiere Nadie porque sos MUFA".