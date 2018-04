El multicampeón con Boca Mauricio 'Chicho' Serna volvió a explotar contra el elenco que conduce Guillermo Barros Schelotto y resaltó que la derrota frente a River será difícil de olvidar.

El ex futbolista sostuvo que "ni ganando la Copa Libertadores" se podrá borrar la dura derrota del 'Xeneize' en la Supercopa Argentina, un golpe que todavía se siente en La Boca.

Serna habló con "No todo pasa", que se emite por TyC Sports y apuntó: "Si ganáramos la Copa Libertadores, yo sería el primero que saldría a celebrar, pero no se me olvidaría la derrota. ¿Sabes cuándo se me va a olvidar? Cuando nos volvamos a enfrentar, le rompa el… y lo elimine".

"Si somos campeones de la Superliga, ganamos la Copa Libertadores, no quiere decir que no salga a celebrar y sea feliz, pero siempre voy a tener la final que se perdió", admitió.

Asimismo, recordó que cuando llegó al 'Xeneize', "River jugaba bien y ganaba Boca", pero ahora es al revés. Asimismo consideró que "este equipo no tiene la jerarquía", que tenían los dirigidos por Carlos Bianchi