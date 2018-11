Chiche Gelblung maltrató a un notero al aire por dar una información incorrecta

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor Chiche Gelblung tuvo un polémico maltrato al aire a uno de sus noteros, Matías Resano, que realizaba una cobertura en el Congreso mientras Cambiemos intentaba conseguir el quorum necesario para tratar el desafuero de la senadora Cristina Kirchner.

En el momento en el que el notero intentaba explicar las dinámicas sucedidas en el Congreso utilizó la frase "quita de desafuero" y eso enloqueció al conductor.

"No, no, no. Resano, hablá bien. No se puede quitar el desafuero. Se pide el desafuero o se quita los fueros", explotó Chiche la explicación del periodista.

Resano admitió el error y pidió disculpas aludiendo que el conductor tenía razón. "Si, ya se que tengo razón", concluyó la discusión.