La modelo Sol Pérez y el periodista Samuel "Chiche" Gelblung protagonizaron un fuerte cruce en el programa "Involucrados, aquí y ahora" de canal América. La discusión comenzó a partir de un lamentable comentario machista del histórico conductor de televisión.

"Por mi exhibiste como quieras, sos divina. No tengo problema. A una acción corresponde una acción", comenzó Gelblung, justificando que la modelo reciba comentarios ofensivos por su forma de ser o vestirse.

Y continuó: "No estoy cosificándote a vos. De acuerdo a la calificación de ahora lo que vos haces es cosificación, mostrar el cuerpo como mercadería de consumo".

Visiblemente molesta, Pérez intentó explicarle a Gelblung que su visión era errónea: "Las personas enfermas van a ser enfermas con los que tengas puesto, no importa si tenes una túnica. Siempre te va a querer tocar porque va a estar en su mentalidad".

"El que cosifica es el otro, yo no me estoy cosificando. Si quiero venir en bikini voy a venir", agregó y concluyó: "Si te obligo te estoy cosificando. Yo un vestido suelto no me lo pongo porque no me gusta. ¿Por qué tengo que vestirme para el que dirán?".