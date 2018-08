Chiche Gelblung cruzó a Plager y Duggan por el caso de los cuadernos

El periodista Samuel "Chiche" Gelblung discutió con sus colegas oficialistas Pablo Duggan y Débora Plager, en relación al caso de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, la investigación sobre el supuesto cobro de coimas en la obra pública.

El debate se generó a raíz del rol de los arrepentidos y la veracidad de sus dichos. "Los tipos van; el abogado dice 'si te arrepentís te vas a tu casa, sino te vas adentro'. Una cosa es que vos cuentes los detalles y otra que vos cuentes lo que quieras para mejorar tu situación".

Ante sus dichos, Duggan señaló: "Si mentís podés comerte diez años de prisión. Si no contás los detalles no te creen", a lo que Gelblung contestó: "no son santos los que te interrogan".

En línea con los dichos de Gelblung, Mauro Federico indicó "¿cuánto crees que va a tardar en aparecer la contradicción?". Por su parte, Plager insistió en la veracidad del caso: "pero tiene que ser verdad".

"Esto no implica que sea mentira lo de los cuadernos. El sistema te canta y te vas a tu casa, es perverso", concluyó Gelblung.