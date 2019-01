SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La dirigente del peronismo y ex senadora, Hilda "Chiche" Duhalde, analizó el panorama electora y reiteró su apoyo a una posible candidatura de Roberto Lavagna: "Si seguimos con la dicotomía Macri-Cristina no salimos más, por eso pensamos en Lavagna que tiene mejor imagen", al tiempo que señaló: "Lavagna puede tener mucha voluntad de ser candidato, pero necesitamos un gran acuerdo nacional".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Chiche Duhalde expresó que "es una barbaridad hablar de límites hacia adentro del peronismo, no es oportuno en este momento, cuando hace falta construir la unidad". Sin embargo, subrayó que "no alcanza solo con la unidad del peronismo, hace falta un gran acuerdo nacional".

Por otro lado, opinó sobre una fórmula conjunta entre Cristina Kirchner y Sergio Massa: "No la veo, no me parece una fórmula entre peronistas", y agregó: "No es momento de egoísmo, hay que ver cómo salimos adelante".

Por último, la dirigente negó tener intenciones personales con respecto a una candidatura: "No me interesa ser candidata a Gobernadora de Buenos Aires, no tengo mezquindades en este momento".