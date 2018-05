Chiche Duhalde: "Duhalde no quiere ser candidato en 2019, pero sí rearmar la estructura partidaria"

La ex senadora Hilda “Chiche” Duhalde advirtió sobre el momento económico y político que atraviesa el país, en medio de la suba del dólar y la pérdida de reservas por parte del Banco Central: “La situación es preocupante, estamos en una crisis”; al tiempo que calificó como “un cambalache” a la gestión económica del gobierno.

En diálogo con el programa radial Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, la dirigente le aconsejó al Presidente Mauricio Macri: “Que no se equivoque ni se encierre, tiene que tener un Ministro de Economía en serio, y no seis funcionarios que no se pueden poner de acuerdo”. En este sentido, afirmó: “Macri se tiene que dar cuenta que no es economista, la economía la manejan los que saben”. Además, ironizó sobre la reaparición de Domingo Cavallo: “Seguro hará su aporte, sus ideas deben ser muy tenidas en cuenta por este gobierno”.

Por otro lado, la esposa de Eduardo Duhalde reveló: “un Ministro de este Gobierno le dijo a mi marido que no salga a declarar contra la gestión actual, en vez de llamarlo para escucharlo que sería más saludable”. Consultada por la posibilidad de que su esposo y ex Presidente de la Nación se presente como candidato en 2019, remarcó: “No tiene ánimos de ser candidato, pero sí quiere ayudar en la reconstrucción partidaria”.

Asimismo, subrayó que “se podría haber evitado la intervención del PJ”; y desestimó la posibilidad de incluir al kirchnerismo dentro de la recomposición del peronismo: “Cristina Kirchner tenía muchos votos, pero ahora su imagen está muy deteriorada”.

Por último, la ex legisladora volvió a sentar su posición con respecto al proyecto de ley sobre el aborto: “Si se hace clandestinamente, hay que buscar un camino hacia la legalización”. Y agregó: “El debate no es legalizar o no el aborto, sino qué vamos a hacer con nuestras mujeres que mueren en la clandestinidad. Hay que adaptar el proyecto a la Argentina”.

“Tiene que salir el mejor proyecto sobre la legalización. La ley uruguaya es muy buena ya que plantea que haya un equipo interdisciplinario para tratar cada caso”, concluyó.