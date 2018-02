El periodista Chiche Gelblung acusó que la supuesta amenaza contra la diputada nacional por Cambiemos Graciela Ocaña es "trucha". El mensaje, presuntamente firmado por Camioneros, afirmaba que iban a llenarle la vereda de basura y se la iban a hacer comer.

"Darle entidad a estas amenazas es de una ingenuidad extrema. Me parece que es más sello de una factura de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia)", afirmó Gelblung, quien además dijo que no es verosímil.

El conductor del programa, Santiago Del Moro, se sintió aludido y afirmó que no pueden saber si es verdadera o no. "Es una apreciación personal eso. No lo sabemos, por eso la difundimos", sostuvo Del Moro.

"Es ridícula, es de una ingenuidad atroz. No se puede creer, yo no lo pongo en consideración. Ningún camionero mandó esto", afirmó Chiche. Frente suyo, Guillermo Cherasny asintió.