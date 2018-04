El músico Charly García brindó una entrevista a la revista Rolling Stone y reveló una particular anécdota que vivió con el presidente Mauricio Macrien una fiesta de año nuevo en Punta del Este.

En diálogo con el periodista Pablo Plotkin, García opinó sobre distintos presidentes de Argentina y reveló por qué no confía en el líder de Cambiemos.

"Macri brinda con agua, y yo no confío en nadie que brinde con agua, como dijo Humphrey Bogart. Te cuento la máxima de Macri. Año Nuevo en Punta del Este: Faena, Macri y yo. Faena levanta la copa y dice: "Alegría y poder". Y yo me fijo en la copa de Macri y era agua. Le digo: "¿Brindás con agua?". Y me dice: "No quiero perder nunca el control". ¡Andá!", confesó el músico.