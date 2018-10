CGT: Peajes y Aeronavegantes también se fueron de la central obrera

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La CGT se redefine por estas horas tras la salida de Juan Carlos Schmid del triunvirato de mando y ahora dos gremios más renunciaron a la central obrera: Peajes y Aeronavegantes. El primero de ellos es liderado por Sergio Sánchez, alfil de Facundo Moyano, y el otro por Juan Pablo Brey.

"Brey y Facundo Moyano evalúan ahora si se incorporan al Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), el bastión sindical de sesgo opositor que construyeron Pablo Moyano , el bancario Sergio Palazzo y Ricardo Pignanelli, del Smata", apunta una nota publicada en el diario La Nación. "Aeronavegantes se va a ir de la CGT. De hecho, ya habíamos dejado de asistir. Mañana me reúno con Hugo Moyano para definir una estrategia a futuro", dijo Brey a ese medio.

Esta crítcia situación de la CGT se generó tras el último paro general, ya que un sector del gremialismo busca intensificar las medidas de fuerza contra el Gobierno, mientras que otro sector, liderado por "los gordos", espera señales de cambio de política económica por parte del presidente Mauricio Macri.

"No tengo una opinión de cómo va a seguir la CGT luego de la salida de Schmid, me enteré ayer a la noche. Me duele su renuncia, pero yo no lo veía bien, incluso de salud", afirmó esta mañana Carlos Acuña, quien sigue como secretario general de la CGT junto a Héctor Daer, en diálogo con El Destape Radio.