Centurión será desvinculado del plantel de Racing por empujar a Coudet

El director técnico de Racing, Eduardo Coudet, decidió apartar al mediocampista Ricardo Centurión del plantel, luego de un tenso cruce en el que el jugador terminó empujándolo en medio del partido contra River. Esto se suma al historial de violencia que tiene tanto dentro como fuera de la cancha, con varias denuncias de violencia de género por parte de su ex pareja.

Este domingo por la tarde, en el minuto 22 del segundo tiempo del clásico, Coudet decidió el ingreso de Centurión. Sin embargo, el jugador le tiró la pechera y, luego, lo empujó, enojado a raíz de que no lo mandó a la cancha antes.

El entrenador vio esto como un límite claro y decidió que, por tiempo indeterminado, Centurión abandonará el plantel de primera y pasará a entrenar con la reserva de Racing. Este lunes por la tarde, Racing comunicará la decisión de forma oficial.

“Racing es un club ordenado y si alguien pone los pies afuera del plato, vamos a reaccionar. Hoy voy a hablar con el Chacho y vamos a apoyar lo que él decida”, afirmó el presidente del club, Víctor Blanco, a Clarín.

Centurión ha sido protagonista de numerosos escándalos a lo largo de su carrera. Entre otras cosas, se caracteriza por ser violento en el campo de juego. En marzo de 2018 se negó a realizarse un control de alcoholemia tras pasar un semáforo en rojo cerca de un colegio de Lanús, y en septiembre de 2016, chocó con su auto y abandonó el lugar en Avellaneda, habiendo herido a dos personas. En ambas ocasiones, se presume que había consumido alcohol

Además, tiene una afición confesa por las armas, con las que tiene varias fotos posando. Pero lo más grave son las denuncias por violencia de género que radicó su ex novia. En mayo de 2017 lo denunció por agredirla físicamente y de amenazarla: "Me astilló tres dientes y me ahorcó", sostuvo. Hasta ahora, ni Boca ni Racing tomaron medidas contra Centurión por estos graves hechos de violencia.

