El costado más oscuro de las apuestas golpeó al tenis argentino. Juan Manuel La Serna, catamarqueño de 22 años y número 212 del ranking ATP, hizo públicas las amenazas de muerte y extorsiones que recibió de un apostador que perdió dinero con el resultado de uno de sus partidos. Los mensajes incluyeron advertencias contra su familia y fotos de extrema violencia.

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El tenista decidió visibilizar la situación y subió a sus perfiles las capturas de los chats que recibió. "Para los que piensan que es joda el tema de las apuestas", escribió al pie de las imágenes. La publicación dejó en evidencia el nivel de agresividad del presunto apostador.

Cómo empezaron los mensajes y amenazas

El intercambio lo inició un perfil con el nombre de "Omar Pool". El usuario contactó a La Serna mientras el partido todavía se jugaba y le exigió que el set se definiera en un tie-break. Según las conversaciones difundidas, el reclamo tenía una razón concreta: había apostado dinero a ese desenlace puntual del encuentro.

Cuando el resultado final frustró su apuesta, el tono cambió de golpe. Los pedidos iniciales se transformaron en insultos y advertencias directas contra el tenista y su entorno. "No sabes la cantidad de dinero que nos hiciste perder", le reprochó en uno de los primeros mensajes tras la caída de su pronóstico.

Enseguida, el usuario apuntó al círculo íntimo del jugador: "Mejor cuidá de tu papá, de tu mamita y de tu pareja". Más tarde agregó: "Te metiste con el cartel más grande Bolivia".

La escalada no se detuvo. "Vas a pagar, hijo de puta. Con sangre", disparó desde la misma cuenta. Junto a los textos, envió imágenes de extrema crueldad en las que se ven cuerpos de personas aparentemente ejecutadas. Sobre una de ellas escribió: "Tú crees que andamos con jueguitos". Y sentenció: "Los próximos serán tu familia".

El reclamo económico fue constante. "Te advertimos algo y creíste que estábamos jugando", insistió el emisor, antes de rematar: "Paga el dinero o tendrás que atenerte a las consecuencias". Las capturas muestran además varias videollamadas entrantes que el argentino decidió rechazar.

El gran presente de La Serna en el tenis

La denuncia llega en el punto más alto de la trayectoria de La Serna. El 23 de noviembre alcanzó el puesto 212 del ranking de la ATP, el mejor de su vida, gracias a una gran racha en el circuito Challenger. Ese rendimiento lo posiciona como una de las jóvenes proyecciones del tenis argentino con chances de meterse en los grandes torneos del circuito.

A comienzos de este mes, el catamarqueño ganó el AAT Challenger de Villa María tras vencer en la final a Genaro Olivieri por 6-2 y 6-3. Ese triunfo le aseguró un lugar en el Australian Open 2027. Antes, en el arranque de la temporada, había conquistado su primer título de la categoría en el AAT Challenger de Córdoba. Ese nivel llevó a Javier Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis, a convocarlo como sparring para los Play-offs ante Turquía en Neuquén.

"No lo puedo creer. Es una locura adónde te lleva el tenis. Venimos laburando un montón con el equipo y es un cariño al alma jugar ese tipo de torneos", dijo tras asegurar su lugar en el primer Grand Slam de la próxima temporada.

"Me lo puse en la cabeza cuando empecé a jugar Juniors. Cuando llegué a los Grand Slam Junior dije que iba a empezar a construir para poder lograr jugar los Grand Slam. El objetivo es jugar el cuadro, recién estamos por la qualy. Es paso a paso, esto sigue", agregó.

Qué sigue para La Serna en Florianópolis

En la actualidad, el tenista compite en el Challenger de Florianópolis, donde debutó con un triunfo ante su compatriota Santiago de la Fuente. En los octavos de final se medirá con otro argentino, Thiago Cigarran, que viene de eliminar en la ronda de 32 al local Paulo Andre Saraiva Dos Santos.