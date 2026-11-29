Por protocolo, el jugador formado en Palermo Bajo fue inmovilizado con un cuello ortopédico y asistido con camilla antes de ser evacuado en el carrito médico(Captura de pantalla)

Faustino Sánchez Valarolo encendió las alarmas a los 39 minutos del primer tiempo en el partido entre Los Pumas y Escocia por el séptimo puesto del Nations Championship, en el estadio de Twickenham, cuando sufrió un fuerte choque con Finn Russell en pleno ataque y debió ser retirado con cuello ortopédico y camilla, aunque levantó el pulgar para llevar calma y los estudios realizados en el vestuario arrojaron resultados satisfactorios.

¿Cómo fue el golpe de Sánchez Valarolo ante Escocia?

La jugada se produjo cerca del cierre de la etapa inicial, cuando el centro argentino impactó contra el apertura escocés mientras el seleccionado atacaba. Sánchez Valarolo quedó tendido sobre el césped de Twickenham, lo que motivó el ingreso inmediato de los médicos y generó tensión tanto en el campo como en las tribunas.

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Por protocolo, el jugador formado en Palermo Bajo fue inmovilizado con un cuello ortopédico y asistido con camilla antes de ser evacuado en el carrito médico, mientras la transmisión oficial evitó reiterar las imágenes del choque. Al salir del campo, entre aplausos, el cordobés levantó el pulgar derecho para dar un mensaje de alivio, y Justo Piccardo ingresó en su lugar.

¿Qué se sabe de su estado tras el susto en Londres?

Según consignó Clarín, a Sánchez Valarolo se le practicaron estudios médicos en el mismo vestuario de Twickenham y los resultados fueron satisfactorios, un dato clave para descomprimir la preocupación tras el impacto ante Escocia en el cierre del Nations Championship.