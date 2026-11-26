La Selección Argentina de Talla Baja obtuvo un triunfo fundamental en el Mundial que se está disputando en Marruecos: en un duelo que terminó con polémica, le ganó por 3 a 2 a Egipto y se metió en las semifinales del certamen. El combinado albiceleste, que comenzó dos goles por debajo en el marcador, lo pudo dar vuelta gracias a los tantos de Martín Antúnez, Catriel Brassesco y el capitán Facundo Rojas.

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Una vez finalizado el encuentro, los jugadores de ambos equipos protagonizaron fuertes cruces de palabras y debieron ser separados. Mientras que los argentinos reclamaron problemas técnicos con el reloj sobre el final, los egipcios, descontentos con el resultado, intentaron agredir a sus rivales.

El resumen de la victoria de Argentina sobre Egipto en los cuartos de final del Mundial de Talla Baja

La Selección argentina consiguió mantener la diferencia en el marcador hasta el pitazo final y tuvo como protagonista a su arquero, que se lució al contener un penal ejecutado por un futbolista de Egipto y evitar que llegara la igualdad. Con el marcador 2 a 0 abajo, el misionero Antúnez aprovechó un rebote para soltar un fuerte remate y descontar; ya en el complemento, Brassesco desvió la pelota a la salida de un córner para decretar el empate, y el capitán Rojas anotó el gol del triunfo definitivo tras imponerse de cabeza luego de un pelotazo desde el fondo albiceleste. El festejo fue desaforado, tanto de los futbolistas adentro de la cancha como del público presente en las tribunas.

El cierre del partido estuvo marcado por un momento de tensión: una vez consumada la clasificación, se produjo un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos mientras los argentinos celebraban el pase a semifinales. En medio del tumulto, un futbolista egipcio intentó agredir a integrantes de la Albiceleste. Ante esa situación, un miembro del cuerpo técnico argentino intervino para evitar que el conflicto pasara a mayores: lo separó del resto de los jugadores y lo retiró del campo de juego contra su voluntad.

Cómo llegó la Selección argentina a la semifinal del Mundial 2026

5-0 vs. Jordania | Fase de grupos.

3-1 vs. Irak | Fase de grupos.

5-1 vs. Brasil | Fase de grupos.

3-2 vs. Egipto | Cuartos de final.

Contra quién jugará la semifinal Argentina

Tras asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo, Argentina ya conoce los equipos que pueden convertirse en su próximo rival. La Albiceleste se enfrentará al vencedor del duelo entre Paraguay y Brasil, que definirá al otro semifinalista de esa parte del cuadro.

En el sector opuesto, los cruces de cuartos de final serán Marruecos-México y Bolivia-Colombia. Los ganadores de esas llaves avanzarán a la otra semifinal y definirán quiénes tendrán la posibilidad de disputar la final frente a Argentina o su rival.

Las semifinales del Mundial 2026 se jugarán este viernes 27 de noviembre, mientras que el partido decisivo por el título está previsto para el domingo 29.