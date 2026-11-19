Los Pumas van a París con un equipo renovado y la ilusión de dar el golpe. Felipe Contepomi confirmó siete cambios respecto del XV que jugó ante Italia para visitar a Francia este sábado a las 16:30 en el Stade de France, por el Nations Championship. La gran novedad es el regreso de Julián Montoya como hooker y capitán, en lugar del lesionado Bautista Bernasconi. Se verá por Disney+ Plan Premium y ESPN 2.

{{{htmlAmp}}}

Luego de la ajustada victoria ante Italia, que dejó más dudas que certezas, el cambio más fuerte estará en la primera línea. Bernasconi quedó afuera de la gira por una lesión muscular y Montoya recupera el puesto de hooker, luego de haber quedado afuera frente a los italianos por el protocolo de conmoción. Con 121 partidos en el seleccionado, el hooker será el líder de un pack que también se renueva en la segunda y la tercera línea. Lo acompañarán en la primera Boris Wenger (13 caps) y Francisco Moreno (5 caps).

Los otros cambios de Contepomi entre los forwards

Tomás Lavanini entra desde el arranque por Pedro Rubiolo y forma la segunda línea con Guido Petti.

Juan Martín González ocupa el lugar de Pablo Matera como ala, junto a Juan Martín Scelzo, que usará la 7.

Facundo Isa vuelve al XV inicial como octavo tras ser convocado en lugar de Joaquín Moro. Suma 54 caps.

Rubiolo y Matera no salen del plantel: los dos esperarán su turno en el banco.

Tres modificaciones en los backs

En los tres cuartos, el entrenador argentino también movió piezas:

Lucio Cinti vuelve como centro en lugar de Justo Piccardo y hará pareja con Santiago Chocobares.

Ignacio Mendy reemplaza a Mateo Carreras y jugará por la izquierda.

Gerónimo Prisciantelli se gana el puesto de fullback, lo que manda a Bautista Delguy a la punta derecha con la 14.

La pareja de medios estará formada por Simón Benítez Cruz (17 partidos) y el apertura Tomás Albornoz (26).

La experiencia como arma para dar el batacazo en París

Contepomi armó un equipo con cinco jugadores de más de 50 partidos internacionales: Montoya, Petti, Lavanini, González e Isa. Es un respaldo clave para un test match de máxima exigencia ante el conjunto francés. A esa experiencia se suma desde el banco Matera, el más experimentado del plantel con 129 partidos. Para refrescar la primera línea estarán Facundo Bosch, Mayco Vivas y Joel Sclavi, y completan los relevos Efraín Elías, Rubiolo, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.

La formación de Los Pumas ante Francia

Boris Wenger (13 caps) Julián Montoya (121 caps), capitán Francisco Moreno (5 caps) Guido Petti (106 caps) Tomás Lavanini (94 caps) Juan Martín González (53 caps), vicecapitán Juan Martín Scelzo (4 caps) Facundo Isa (54 caps) Simón Benítez Cruz (17 caps) Tomás Albornoz (26 caps) Ignacio Mendy (8 caps) Santiago Chocobares (37 caps) Lucio Cinti (46 caps) Bautista Delguy (44 caps) Gerónimo Prisciantelli (7 caps)

Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.