Los Pumas despiden el Nations Championship ante Escocia en Twickenham con seis cambios de Contepomi. Horario, TV y la formación titular confirmada.

Felipe Contepomi decidió patear el tablero para el último partido del año. Los Pumas enfrentarán a Escocia este domingo, en Twickenham por el séptimo puesto del Nations Championship, y lo harán con seis cambios respecto del XV que cayó ante Francia. Tres modificaciones entre los forwards, tres en los backs y una revancha pendiente: en julio, los escoceses ganaron 47-38 en Córdoba.

Los seis cambios de Contepomi

Después de la dura derrota 45-17 ante Francia en París, el entrenador movió el equipo en todas sus líneas. La idea es clara: cerrar el calendario internacional con una mejor imagen en Londres.

Tres retoques en los forwards

Rodrigo Martínez entra por Boris Wenger en la primera línea.

Pedro Rubiolo ocupa el lugar de Tomás Lavanini en la segunda línea.

Joaquín Moro ingresa por Facundo Isa en la tercera línea.

El ingreso de Moro provoca además un movimiento táctico: Juan Martín Scelzo, que jugó como ala en París, pasa a ser el octavo. Julián Montoya sigue como capitán y Francisco Moreno se mantiene como pilar derecho.

Tres novedades en los tres cuartos

Gonzalo García recupera la titularidad como medio scrum, en lugar de Simón Benítez Cruz.

Faustino Sánchez Valarolo entra en el centro de la cancha por Justo Piccardo.

Rodrigo Isgró juega en una de las puntas en reemplazo de Bautista Delguy.

La formación confirmada de Los Pumas ante Escocia

Titulares: Rodrigo Martínez, Julián Montoya, Francisco Moreno; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Joaquín Moro, Juan Martín Scelzo; Gonzalo García, Tomás Albornoz; Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró; Gerónimo Prisciantelli.

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Suplentes: Facundo Bosch, Joel Sclavi, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Santiago Grondona, Agustín Moyano, Justo Piccardo y Tobías Wade.

En el banco, la gran expectativa es Tobías Wade, que espera su debut absoluto en el seleccionado mayor. También vuelve Santiago Grondona, que ya dejó atrás su lesión.

Horario y TV: dónde ver Los Pumas vs. Escocia

Día: domingo.

Hora: 10.

Estadio: Twickenham, Londres.

TV: ESPN 3 y Disney+ Plan Premium.

Qué está en juego en el Nations Championship

El partido en la catedral del rugby inglés define el séptimo puesto de la edición inaugural del Nations Championship. Los Pumas llegan después de terminar cuartos en la zona del hemisferio sur, con dos triunfos en seis partidos de la etapa regular. Escocia, en cambio, cerró esa fase con cuatro victorias y dos derrotas.

Un año de altibajos para el equipo de Contepomi

La irregularidad marcó la temporada desde el arranque. En julio, el seleccionado perdió 47-38 con Escocia en Córdoba, le ganó 35-21 a Gales en San Juan y cayó 31-24 ante Inglaterra en Santiago del Estero.

La ventana de noviembre siguió la misma línea. Hubo una derrota 42-12 ante Irlanda, un festejo 19-14 frente a Italia en Génova y el golpe 45-17 contra Francia en París. En sus últimos nueve partidos, el equipo suma apenas dos victorias, un empate y seis derrotas.

Escocia, el rival de la revancha

El antecedente más cercano es reciente y dejó una herida abierta. El 4 de julio, en Córdoba, Escocia se impuso 47-38 en un partido vibrante de 12 tries: siete para los europeos y cinco para Argentina.

Un historial que no podría estar más parejo

En 24 test matches, cada uno ganó 12. Los últimos cruces confirman esa paridad:

2025: victoria argentina 33-24 en Edimburgo.

2022: triunfo escocés 52-29 en Murrayfield.

2022 (serie en Argentina): Los Pumas se quedaron con la serie tras ganar 26-18 en San Salvador de Jujuy y 34-31 en Santiago del Estero, pese a perder 29-6 en Salta.

Con un historial empatado, una revancha pendiente y seis caras nuevas, Los Pumas buscan en Twickenham algo más que un séptimo puesto: un cierre de año que le devuelva confianza al proyecto de Contepomi.