Kevin Vallejos, como muchos deportistas de nuestro país, persiguen la gloria máxima en su disciplina y en este caso su especialidad son las Artes Marciales Mixtas. El marplatense quedó a sólo un paso de ser campeón del mundo luego de conseguir un triunfazo en Qatar que lo posicionó entre los mejores de la actualidad. Ahora, con la chance latente de llegar a lo más alto y en un muy buen nivel, el "Chino" se perfila para lograr lo que ninguno otro pudo en la UFC y hacer historia.

Kevin "Chino" Vallejos, ante la chance de ser campeón del mundo en la UFC

El pasado sábado en suelo qatarí, más precisamente en el ABHA Arena de Doha, se presentó en el marco de la velada UFC Fight Night 294 con el fin de mantener el invicto en la Ultimate Fighting Championship y lo logró tras vencer al estadounidense Aljmain Sterling en la categoría pluma. A lo largo de los asaltos evitó constantemente que su rival lo derribe -sólo pudo hacerlo en el segundo- y la peleó hasta el final. Tal es así que con sus contragolpes y su cautela a lo largo del combate pudo mantenerlo lo más lejos posible pero también conectando. Así se aseguró la victoria que lo dejó muy bien parado en la carrera por un título del mundo.

El ranking de la UFC con Kevin Vallejos tercero

Sterling no era un contrincante más en su carrera, sino que se trata justamente de un ex campeón que desde antes de subirse al octágono se perfilaba como un rival peligroso. Sin embargo, Vallejos pudo más, ganó y le habló al que actualmente es dueño del cinturón: el australiano Alexander Volkanovski diciéndole que quedó a sus órdenes. Debajo suyo hay tres peleadores y el tercero es el "Chino" que comenzó su camino en el equipo Brothers of Life MMA de Mar del Plata. Arriba aparecen Movsar Evloev y Diego Lopes, quienes fueron vencidos por el oceánico y podrían pelear contra el argentino. Un detalle no menor es que el campeón podría cambiar de categoría dejando el cetro vacante y abriéndole una gran puerta al marplatense.

La carrera de Kevin "Chino" Vallejos, la figura argentina de UFC que puede ser campeón del mundo

En cuanto a su carrera, el "Chino" tiene un récord de 19 triunfos y una derrota en el profesionalismo en el marco de las Artes Marciales Mixtas. Su única derrota tuvo lugar ante el brasileño Jean Silva en septiembre del 2023 y de ahí en más todo fue alegría. El marplatense dio el gran salto a la UFC firmando contrato tras una enorme victoria contra Cam Teague en 2024 para luego cosechar tres por KO (ante el surcoreano Seungwoo Choi, el georgiano Giga Chikadze y el estadounidense Josh Emmett), además de dos en las tarjetas (vs. Danny Silva y Aljmain Sterling de Estados Unidos). De esta manera, acumula cinco éxitos para la empresa de Dana White y el sexto puede ser el más esperado de todos: ser campeón del mundo.