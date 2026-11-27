Este viernes 27 de noviembre se cumple una década de la conquista más grande de la historia del tenis argentino: el título de la Copa Davis obtenido en el Arena Zagreb. A diez años de aquella jornada inolvidable, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) lanzó una campaña conmemorativa que amplía el foco del festejo y rinde homenaje tanto al plantel campeón de 2016 como a los 95 jugadores que representaron al país en el certamen a lo largo del tiempo.

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El punto central de la iniciativa es un video que se estrenará este viernes 27 en los canales oficiales de la AAT. La narrativa arranca en el instante exacto en que Federico Delbonis cierra el quinto y decisivo punto frente a Ivo Karlović, desatando la inmediata "montonera" de jugadores y cuerpo técnico albiceleste sobre la cancha croata.

A partir de ese desahogo colectivo, la pieza propone un cruce entre memoria y presente: con recursos de inteligencia artificial, el video reúne a distintos protagonistas históricos que empujaron y persiguieron durante décadas el sueño de levantar la Ensaladera de Plata.

Los nombres de una hazaña como visitante

El título de 2016 quedó grabado por su dificultad y su épica fuera de casa. Argentina construyó su consagración disputando cuatro series en condición de visitante, superando cada obstáculo con cohesión de grupo y convicción.

Jugadores: Juan Martín Del Potro, Federico Delbonis, Leonardo Mayer, Guido Pella, Carlos Berlocq, Juan Mónaco y Renzo Olivo.

Capitán: Daniel Orsanic, al frente de la conducción técnica de todo el recorrido.

Un tributo a los 95 que defendieron la camiseta

Más allá del plantel campeón, la campaña de la AAT pone en valor el camino previo y colectivo: los 95 tenistas que vistieron la camiseta argentina en la Copa Davis. Cada generación aportó capítulos, derrotas duras, victorias memorables y aprendizajes que hicieron posible que, en noviembre de 2016, el tenis nacional tocara el cielo en Zagreb.