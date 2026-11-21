La segunda jornada en el Circuito callejero de Las Vegas resultó bastante fructífera para Franco Colapinto, que terminó la FP3 en el quinto lugar y logró pasar a la Q3 en la clasificación con el séptimo mejor tiempo. Sin embargo, el pilarense no pudo lograr un buen registro en la etapa final de la qualy del Gran Premio de Las Vegas y quedó en el décimo lugar, aunque largará noveno en la vigesimoprimera fecha de la Fórmula 1.

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El hecho de haber quedado atrapado en el tráfico antes de emprender su vuelta final hizo que el piloto argentino pierda tiempo y se quede sin la posibilidad de obtener un rebufo, dos factores que afectaron su posición en la grilla de partida. De ahí que Colapinto se haya lamentado ante los micrófonos después de la clasificación al remarcar que venían con un ritmo que les habría permitido obtener un mejor resultado.

“Creo que todos estamos muy decepcionados. El último intento fue un desastre”, afirmó el pilarense en diálogo con ESPN. Con respecto al primer intento, advirtió que había sido solo para referencia, pero que el plan original era buscar el mejor tiempo en la última salida: “El anterior fue simplemente para tener un poco de referencia, estaba realmente solo en la pista. Así que en las rectas era muy lento, pero creo que en general teníamos ritmo”.

No obstante, el aglomeramiento de coches amontonados antes de iniciar la última vuelta le jugó en contra al argentino, que también señaló que no tenía buen agarre. “Y después, en la última vuelta, con todo el caos que hubo en la vuelta de preparación, cuando prácticamente estábamos corriendo entre nosotros, no fue bueno. Así que los neumáticos no estaban en buenas condiciones”, agregó.

El factor de las gomas fue decisivo para que Colapinto no pueda mejorar su posición, algo que dejó claro en sus declaraciones. “La vuelta no fue competitiva en absoluto en el primer sector, me deslizaba por todos lados, así que los neumáticos estaban muy lejos de su ventana de funcionamiento. Y eso acá importa muchísimo”, acotó.

Así quedó la grilla del GP de Las Vegas.

¿A qué hora se larga la carrera en Las Vegas?

Finalizada la clasificación, ahora solo resta esperar a la largada del Gran Premio de Las Vegas, que se correrá en la noche del sábado en la ciudad del Estado de Nevada. Para Argentina, la carrera comenzará en la madrugada del domingo, concretamente a partir de la 1:00 de la mañana.